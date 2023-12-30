معهد أمريكي: روسيا قادرة على شن مزيد من الهجمات واسعة النطاق على أوكرانيا

يعتقد المحللون العسكريون في الولايات المتحدة، أن بإمكان روسيا شن مزيد من الهجمات الجوية الواسعة على أوكرانيا، مثل تلك التي قتلت 30 شخصا على الأقل أمس الجمعة، والتي كانت الأكبر بصواريخ ومسيرات منذ بداية الحرب في فبراير 2022.

وقال تقرير يومي أصدره المعهد الأمريكي لدراسة الحرب في وقت متأخر أمس: "سوف تواصل روسيا شن هجمات على أوكرانيا بحجم كبير في محاولة لخفض الروح المعنوية الأوكرانية وقدرة أوكرانيا على الحفاظ على جهودها الحربية ضد روسيا".

غير أن المحللين أشاروا إلى أنه بعد نحو عامين من الحرب، تعني احتياطيات روسيا وقدراتها الإنتاجية أنه ليس من المرجح أن تستطيع موسكو شن هجمات صاروخية واسعة النطاق بشكل منتظم، ولكن يمكنها ذلك، على نحو مستمر باستخدام المسيرات.

وفي أعنف هجوم حتى اليوم منذ بداية الحرب قبل 22 شهرا، أطلق الجيش الروسي ما يقرب من 160 صاروخا وصواريخ كروز ومسيرات بأنواع مختلفة على أوكرانيا أمس الجمعة، بحسب بيانات صادرة عن مسؤولي كييف.

وقتل أكثر من 30 شخصا وأصيب نحو152 في مناطق عدة بأوكرانيا قبل فترة قصيرة من احتفالات العام الجديد، وهو ما وصفته القيادة الأوكرانية بإرهاب يستهدف السكان المدنيين.

وبحسب تحليل المعهد الأمريكي للدراسة الحرب، قام الروس على مدار شهور باختبار مجموعات مختلفة من المسيرات والصواريخ لتحديد نقاط الضعف في نظام الدفاع الجوي الأوكراني.