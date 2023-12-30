منتجات غذائية في حصاد مشروعات التصنيع الغذائي في جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

عرض طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، حصاد مشروعات مقرر المواد المضافة في الأغذية كمشروعات مصغرة وإنتاج منتجات غذائية نهائية، تشمل المواصفات الواجب توافرها في هذا المنتج، بالإضافة إلى جودة تصميم الأغلفة باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تمثل جامعة طيبة التكنولوجية والانتشار مستقبلا في سوق العمل.

كما شمل العرض دراسة جدوى كاملة للمشروع، ومهارات العرض والتواصل واستعراض مراحل التصنيع والمشاكل التي واجهت الطلاب أثناء عمليات التصنيع المختلفة وطرق حلها، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبدالعظيم، أستاذ المقرر، ومحمد البدوي، عضو الهيئة المعاونة، بحضور كلً من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمودة محمد دردير، عميد الكلية، والدكتور أبوبكر هريدي، أستاذ الكيمياء العضوية بالبرنامج، والذي ناقش الطلاب في المشاريع المقدمة.

وأوضح الدكتور حمودة دردير، عميد الكلية، أن طلاب البرنامج أظهروا جدارة متميزة في العام الثاني "مرحلة الدبلوم العليا المهنية في تكنولوجيا التصنيع الغذائي"، شملت المهارة العالية والتي تتمثل في تصنيع منتجات عالية الجودة مثل، التونة، والبرجر، والخضروات المجمدة، وأنواع من الشكولاتة، وزبدة الفول السوداني، واللانشون، والحلاوة الطحينة، ومنتجات الألبان والفاكهة المجففة".

كما أبرز الطلاب، معرفة عالية من حيث مكونات المنتج واستهداف جميع المستهلكين الطبيعيين والذين يعانوا من بعض الأمراض مثل السكر والضغط، لإضافة الاحترازات على الملصقات الخاصة بكل منتج، كما قدم الطلاب عرضا رائعا مقنعا، للجنة المناقشة من خلال الإجابات الواضحة على الاسئلة، لافتا إلى أن التقييم كان بنظام الجدارات.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المشروعات التسعة التي جرى الاستماع إليها، سوف تصعد بشكل مباشر للمشاركة كعرض تقديمي وبمعرض الصناعات الغذائية بمؤتمر شباب التكنولوجيين الثاني الذي يعقد في الجامعة في فبراير المقبل 2024، مشيدا بحضور طلاب الفرقة الأولى بنفس البرنامج، مما يعكس تكامل العملية التعلمية ونقل الخبرات وتشجيع الطلاب الحداثى، للوصول إلى أفضل مخرجات للتعليم طبقا لأهداف البرنامج والكلية الاستراتيجية والمنبثقة من رؤية الجامعة الطموحة.

من جانبه، أعرب الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، عن سعادته لما وصل إليه الطلاب من جودة عالية في التصنيع ومن مهارات في العرض وكيفية عمل دراسة الجدوى وتصميم المشروعات، مما سيغير خريطة سوق العمل عند تخرج الطلاب في سبل إنشاء أسواق جديدة في مجال التصنيع الغذائي.