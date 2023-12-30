المنوفية: رفع درجة الاستعدادات القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع درجة الاستعدادات القصوى بالقطاعات الخدمية والحيوية والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية بتكثيف التأمين في محيط الكنائس ودور العبادة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية.

وأكد محافظ المنوفية، في بيان اليوم السبت، على رؤساء الوحدات المحلية بشن حملات مكثفة للنظافة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع القمامة والأتربة بالمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة، والتواجد الميداني والمتابعة المستمرة للحالة العامة للنظافة، والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين حفاظا على المظهر العام، والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيدة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعدادات بالمستشفيات العامة والمركزية وتواجد الأطقم الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ مع التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وكلف وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية بنطاق المحافظة؛ للمرور على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والمطاعم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة لضمان توفير احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على مدار الساعة والعمل على حلها؛ لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنون بأجواء الاحتفالات.