قالت نبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن الوضع في قطاع غزة يتخطى وصفه بـ«الكارثي»، بسبب النقص الحاد في مقومات الحياة والعيش في القطاع.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن 90% من سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين، مشيرة إلى أن 30% منهم يفترشون الشارع، مضيفة أن قدوم فصل الشتاء يزيد من معاناة الأطفال وكبار السن وكل الشعب الغزاوي.



وأوضحت أن أجواء الشتاء زادت من الأمراض التنفسية بين النازحين، ما يساهم بشكل كبير في زيادة سرعة انتشار الأمراض التنفسية والصدرية.



ولفتت إلى أن 900 ألف طفل فلسطيني معرضون للجفاف والجوع، فضلًا عن وجود 50 ألف حامل تعيش في مراكز الإيواء تعاني من نقص الغذاء والدواء.



وأشارت إلى أنّ المساعدات الإنسانية التي تدخل لقطاع غزة، تدخل بنسب شحيحة، لا تكفي حتى 10% من احتياجات سكان القطاع، ما ينذر بكارثة حقيقية على أرض الواقع.