 هل تؤثر حرب غزة على أسعار الذهب بمصر؟.. عضو الشعبة يجيب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هل تؤثر حرب غزة على أسعار الذهب بمصر؟.. عضو الشعبة يجيب


نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 3:01 ص | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 3:01 ص

قال سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الحرب في غزة وكذلك الأزمات الاقتصادية عالمياً تؤثر بشكل عام ومباشر على ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف في تصريحات لبرنامج باب العاصمة الذي يقدمه الإعلامي أحمد مصطفى، عبر شاشة "ten"، أن المواطنين يتجهون إلى الملاذات الآمنة وتحديدا الذهب، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاع في أسعار الأوقية.

وأشار إلى أن الانعكاس فى مصر يكون مضاعفا خاصة فى تعاملات الذهب.

ولفت إلى أن صغار التجار يتكبدون خسائر كبيرة في ظل الحالة الراهنة التي تسيطر على السوق، وتحديدا في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

 

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