 تحقيق: جيش الاحتلال عانى من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ في 7 أكتوبر واحتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تحقيق: جيش الاحتلال عانى من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ في 7 أكتوبر واحتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم

بيت لحم - معا
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 6:56 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 6:56 م
كشف تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، عن تفاصيل هجوم المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، حيث قال إنه في يوم الهجوم عانى الجيش الإسرائيلي من نقص الأسلحة والتنظيم السيئ.

وأوضح أن ذلك دفع الجنود الإسرائيليين لجمع المعلومات الاستخباراتية من منشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع بعضهم عبر تطبيق "واتساب".

وأضاف التحقيق أن مقاتلي كتائب القسام اخترقوا السياج في أكثر من 30 نقطة وتحركوا بسرعة نحو المستوطنات، في حين لم يكن لدى الجيش الإسرائيلي خطة عمل منظمة في حالة حدوث هجوم واسع النطاق من غزة.

كما أفاد التحقيق بأن الجيش الإسرائيلي احتاج ساعات لإدراك حجم الهجوم على المستوطنات.


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