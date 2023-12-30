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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين إسرائيليين في معارك غزة

عمان - بترا
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:06 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 10:06 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال المعارك الدائرة مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.

وبلغت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة في 27 أكتوبر الماضي إلى 174، فيما بلغ عدد المصابين 936.

ووفق إعلان جيش الاحتلال، فقد ارتفع العدد الإجمالي المعلن لقتلاه منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي إلى 502، بين ضابط وجندي.

وفي السياق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن 431 عسكريا جريحا مازالوا قيد العلاج في المستشفيات، بينهم 44 حالتهم حرجة.

 

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