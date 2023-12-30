تحت وطأة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، يعيش كل فرد هناك في حالة من الخوف والتضييق الاقتصادي، وتبرز النساء الحوامل في شهورهن الأخيرة كفئة مهمة من هؤلاء المتأثرين، حيث يواجهن لحظات من الرعب في ظل نقص المستشفيات والمسكنات وغياب الأطباء. وأظهرت إحصائيات صندوق الأمم المتحدة للسكان وجود حوالي 50 ألف امرأة حامل في غزة، تعيش في ظروف صعبة للغاية.



من خلال معاناة حنان، تنقل مراسلة الجارديان أسيل موسى، قصة واحدة لتعبر عن مشاعر الآلاف غيرها، "عندما دخلت حنان في المخاض في وقت سابق من هذا الشهر، كانت عالقة بين الألم والخوف من مواجهة الولادة دون مساعدة طبية، والرعب من الغارات الجوية الإسرائيلية والقناصة إذا حاولت الوصول إلى المستشفى".



مع تفريغ المستشفيات من الإمدادات، ومداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، وامتلاءها بضحايا الحرب بما يفوق طاقتها، قررت حنان أن تجلب ابنها الأصغر إلى العالم في المنزل، وقالت حنان: "كان الألم مبرحا، وكنت يائسة من الذهاب إلى المستشفى بسبب الوضع في الخارج الذي جعل الأمر مستحيلا. الذهاب إلى المستشفى يعني المخاطرة بحياتنا".



"اجتمعت النساء اللاتي يعشن في المبنى السكني الذي تسكنه حنان معًا حتى تتمكن الممرضة "هيا"، التي بالصدفة تعيش في نفس المكان، من مراقبة مريضتها طوال الليل باستخدام بطاريات هواتفهن لإضاءة الغرفة، فلا توجد كهرباء تقريبًا في قطاع غزة، مع انقطاع إمدادات الطاقة، وتضرر محطات توليد الكهرباء، ونفاد إمدادات الوقود للمولدات تقريبًا بعد أكثر من شهرين من العدوان الإسرائيلي والحصار المشدد"، بحسب أسيل موسى.



وقالت حنان: "على الرغم من التحديات المتمثلة في أمور كثيرة أولها الظلام، فقد أضاءوا الغرفة بمصابيحهن اليدوية لمساعدة الممرضة هيا أثناء ولادتي، كما حاولن دعم الممرضة، ودعمي خلال المخاض وتشجيعي ومحاولة مساعدتي على تنظيم أنفاسي لتحمل الألم الوحشي".



من المتوقع أن تلد أكثر من 100 امرأة كل يوم وسط نقص في الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء والماء، وقلة فرص الحصول على الرعاية الصحية، بحسب منظمة الصحة العالمية.



وانخفض عدد المستشفيات العاملة من 36 إلى 8، ويقول الأطباء في جميع أنحاء غزة إنها مكتظة بضحايا الغارات الجوية والقتال، وجثامين الشهداء، وقد أجبر ذلك مئات النساء على الخضوع للولادة بمفردهن في المنزل، مثل حنان، التي عبرت عن حالتها: "وجدت نفسي أصرخ من الألم أمام أطفالي، الذين كانوا مرعوبين بالفعل مني ومنزعجين من الغارات الجوية المتواصلة للاحتلال، وبدأت ابنتي بالبكاء".



حاولت حنان جاهدة تحمل الألم دون الصراخ، وهو العزاء الوحيد الذي يمكنها تقديمه لطفلتها سيرين البالغة من العمر سبع سنوات، وقالت: "صرخات سيرين حطمت قلبي، لم أستطع طمأنتها، وكانت خائفة من صراخي. لذا، وفي خضم خوفي وألمي، كافحت لاحتوائهما".



كان الموقف صعبا ليس فقط على حنان ولكن أيضا على الممرضة هيا، التي قالت إنها عملت في أقسام الولادة في المستشفيات لفترة طويلة، ولكن دائمًا كانت بجوار الأطباء "لم أنجب طفلا بنفسي وفجأة، كان علي أن أفعل كل ما في وسعي لإبقاء هؤلاء النساء على قيد الحياة".



وقالت هيا: "اضطررت إلى الارتجال وقطع الحبل السري باستخدام مقص من مطبخ حنان، لم يكن هناك معقم، وكان من المستحيل الخروج من المنزل لمحاولة الحصول على بعض المعقمات أو شراء مقص طبي".



حنان، وهي الآن أم لثلاثة أبناء وابنة، فرت من حرب وحشية قبل عقد من الزمن، وهي فلسطينية نشأت في سوريا، وانتقلت إلى غزة عام 2012، وتعيش الأسرة في حي النصر غرب قطاع غزة، والذي أمرت القوات الإسرائيلية المحتلة المدنيين بإخلائه في بداية الحرب، واتجهوا جنوبًا إلى خان يونس، لكن الظروف في المدينة كانت مأساوية للغاية لدرجة أنهم قرروا العودة إلى النصر.



وعن سبب عودتها رغم المخاطر قالت: "حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بحياتي، فضلت مواجهة الموت بكرامة، لم أستطع تحمل فكرة البقاء في ملجأ للنازحين، حيث لم يكن لدى أطفالي مراتب للنوم عليها، وكان هناك نقص حتى في الأساسيات مثل الماء والغذاء"؛ لذا عادت العائلة المكونة من حنان وزوجها وأطفالها حسن 16 عاماً، وحمادة 14 عاماً، وسيرين، لانتظار نهاية العدوان الغاشم.



اختارت حنان لابنها الجديد اسم ورد، "لقد سميت ابني ورد، وآمل أن يكون له مستقبل جميل مثل الزهور، فهو مولود قوي تحدى القصف الإسرائيلي ونقص الغذاء والدعم الطبي الأساسي ليأتي إلى هذا العالم رغم كل الظروف".