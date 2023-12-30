جمال الكشكي: أعداد هائلة من الشباب تريد المشاركة في النسخة الجديدة للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار ساهم في تقديم 3 مرشحين رئاسيين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، من 3 أحزاب كانت مشاركة بقوة فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له بقناة «تن»، مساء السبت، أن الحوار الوطني انعكس على نسبة المشاركة الكبيرة وغير المسبوقة من قبل المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، إلى جانب حرص الأحزاب على المشاركة بجماهيرها في الانتخابات، انطلاقا من رؤيتهم للحوار الوطني باعتباره جسرا سياسيا مهما؛ لتحقيق أكبر مكاسب كلا في حزبه من خلال استحقاقات أخرى مقبلة.

وأشار إلى أن هناك رغبات يلمسها من عدد هائل من الشباب بمختلف محافظات مصر، للمشاركة بالنسخة الجديدة من الحوار الوطني، إيمانا منهم بأنه تجربة تمثل لهم تربية سياسية بالمقام الأول، وتتعامل وتتعاطى مع كل القضايا بالمجتمع.

ولفت إلى أن المشاركين في الحياة السياسية بمصر، أدركوا أن الحوار مبادرة جادة وصادقة وتعاملوا معها بجد، وتعايشوا وشاهدوا مع جلساتها على الهواء مباشرة، وبالتالي كان الحوار الوطني صاحب بصمة حقيقية وقوية في مرآة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن تجربة الحوار نجحت في خلق مساحات مشتركة بين كل القوى السياسية منطلقة من أرضية وطنية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن في خطابه، عقب إعلان فوزه بولاية رئاسية ثالثة، عن دعوته لاستئناف جلسات الحوار الوطني، التي جرى تعليقها في شهر سبتمبر الماضي، قبيل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية 2024.