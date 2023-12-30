لا يزال مئات الأشخاص غير قادرين على العودة إلى منازلهم في منطقة ليلينتال بولاية سكسونيا السفلى الألمانية والتي تقع مباشرة على الحدود مع بريمن.

وقالت متحدثة باسم المنطقة، اليوم السبت، إن عمليات الإجلاء في ليلينتال لا تزال مستمرة، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تسجيل إجلاؤهم من المناطق المتضررة بلغ نحو 500 شخص.

وأضافت المتحدثة أنه لا يمكن التنبؤ بموعد عودة هؤلاء الأشخاص إلى منازلهم وذكرت أنه لم يطرأ شيء على مناسيب المياه في الليل.

وصرحت المتحدثة بأن الوضع لا يزال متوترا.

يذكر أن سكان المنطقة غير مسموح لهم بالعودة إلى منازلهم منذ عدة أيام.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى، إن قوات الإنقاذ في الولاية معدة بشكل جيد للتعامل مع الفيضانات معربا عن اعتقاده بقدرة الولاية على إدارة الموقف خلال ليلة رأس السنة بالقدرات الذاتية.

وأشار المتحدث إلى انخراط عشرات الآلاف من المساعدين في الخدمة بشكل مستمر منذ أيام.