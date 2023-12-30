مي عبد الحميد: البنوك صرفت حتى الآن 66 مليار جنيه على مشروعات التمويل العقاري

قالت مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنّ البنوك صرفت حتى الآن 66 مليار جنيه على مشروعات التمويل العقاري.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء السبت، أن العملاء يدفعون مقدمات الوحدات، فيما يقدم الصندوق دعما نقديا وصل إلى 9 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أن وزارة المالية تتحمل فارق قيمة دعم الفائدة، التي تصل حاليا إلى 24% في حين يدفع المواطن منها 7%.

ولفتت إلى أنّ قيمة هذا الدعم تصل هذا العام إلى 6 مليارات جنيه، معبرة عن آمالها في انخفاض قيمة الفائدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع والتوسع في أعداد العملاء بشكل أكبر.

ونوهت إلى أن الوزارة لا تحبذ فتح باب التقديم في الكثير من الإعلانات على وحدات الإسكان الاجتماعي، بينما لم يتم الانتهاء من الطلبات القائمة.

وفي وقت سابق من السبت، سلَّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة.