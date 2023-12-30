أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس، أمس الجمعة، عن الاستيلاء على طائرة استطلاع إسرائيلية شمال قطاع غزة.



ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام مشاهد لطائرة "Skylark-2" قالت إنها استولت عليها أثناء مهمة استخبارية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.



ولكن، ما هي طائرة "Skylark-2" التي استولت عليها المقاومة الفلسطينية؟ وماذا كانت تفعل فوق غزة؟



طائرة "Skylark-2" هي طائرة بدون طيار، تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2006، يبلغ مداها 60 كيلومترًا، وهي مصممة ليتم تشغيلها بواسطة طاقم مكون من شخصين، ويتم نشرها باستخدام مركبات ميدانية من فئة HMMWV، وذلك وفقا لما ذكره موقع "أرمي تكنولوجي" البريطاني، المتخصص في رصد وتحليل التقنيات العسكرية.



والطائرة مصممة بشكل أساسي لجيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الدفاع الكندية والكورية لتنفيذ عمليات الاستخبارات والمراقبة وتتبع الأهداف والاستطلاع، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.



في ديسمبر 2007، قررت كوريا الجنوبية شراء نظام طائرة "Skylark-2"، قبل أن يخطط الاحتلال الإسرائيلي لإدخالها إلى الخدمة بحلول منتصف عام 2013.



وتعمل الطائرة بنظام توجيه عبارة عن محطة جوية تابعة لشركة "ستارلين" مزودة بروابط بيانات رقمية آمنة وإلكترونيات وأوضاع طيران مستقلة.، ومزودة بمستشعرات ثلاثية توفر إمكانات تصوير بصرية وحرارية وليزر عالية الوضوح.



وفيما تستخدم الطائرات بدون طيار في المقام الأول لاستطلاعات الطقس وجمع البيانات، تستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لأهداف أخرى كجمع المعلومات عن حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" وتتبع أهدافها ومساعدتها في تنفيذ الاغتيالات للقادة الفلسطينيين.



وفي نوفمبر 2009، تم شراء طائرتين بدون طيار من طائرة "Skylark-2" من قبل الجيش التشيكي، مقابل 50 مليون كرونة تشيكية، حوالي 3 ملايين دولار.



وقبلها اختار الجيش الكوري الطائرة في عملية تقديم العطاءات في ديسمبر 2007، فيما استحوذ الجيش الكندي على خمسة من طائرة "Skylark-2" كجزء من برنامج لتوسيع أسطوله من الطائرات بدون طيار، ويخطط الجيش الكندي أيضا لشراء خمسة أخرى في المستقبل لأنها تكلف أقل من الطائرات بدون طيار التقليدية، وأيضا تعمل أفغانستان والعراق إلى إدخالها إلى الخدمة.



ويمكن للطائرة التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة لساحات القتال في ظل الظروف الجوية السيئة، ويتم تشغيلها بواسطة محرك كهربائي واحد تصنعه شركة "بينتال إندستريس"، ويمكن لمحركها إنتاج 4 كيلو واط كحد أقصى، ويتم التحكم فيها بواسطة حزمة بطارية موجودة في جراب الحمولة أسفل الذراع الرئيسي.



وتعمل الطائرة حتى إذا فشل أحد الأنظمة، فسيتحول التحكم تلقائيا إلى نظام آخر، مما يسمح للطائرة بمواصلة المهمة أو الإلغاء والعودة إلى الأرض بأمان.



تصل سعة الطائرة لحمولة تبلغ 10 كجم ولديها قدرة طيران لمدة ست ساعات، حيث يمكن أن تعمل على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة، فيما يبلغ سقفها إلى 4572 مترا وأقصى ارتفاع يبلغ 16 ألف قدم، فيما يصل الحد الأقصى للإقلاع لها إلى 43 كجم.