باحث أمريكي: تحسن علاقات كوريا الشمالية مع أمريكا وكوريا الجنوبية غير متوقع في عام 2024

يرى الباحث الأمريكي ديني روي أن هناك مدعاة ضئيلة، إن كان هناك مدعاة على الإطلاق، لتوقع حدوث انفراجة في علاقات بيونج يانج سواء مع كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة في عام 2024.

ويقول روي، وهو زميل بارز بمركز إيست – ويست البحثي في هونولولو إن سياسة كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة ليست مهيأة للتوصل لاتفاق مناسب لبيونج يانج.وسوف يكون يون سوك يول، وهو محافظ متشدد نسبيا تجاه كوريا الشمالية وذو اتجاه ودي بالنسبة للولايات المتحدة واليابان، رئيسا لكوريا الجنوبية طوال العام المقبل.

وعلى خلاف الرئيس الأمريكي السابق، لا يميل جو بايدن إلى الاجتماع مع رئيس كوريا الشمالية بدون عمل تحضيري واسع النطاق، وتنازلات كبيرة متفق عليها مسبقا من جانب كوريا الشمالية. وسوف يكون من المنطقي بدرجة أكبر أن تنتظر بيونج يانج طوال عام 2024 على أمل أن يستعيد ترامب الرئاسة عام 2025.

ومع انقضاء عام 2023، ما زال العالم يتجه نحو ثنائية قطبية جيواستراتيجية. فاهتمام الصين وروسيا بمعاقبة سلوك بيونج يانج غير القانوني تدنى للغاية في الوقت الحالي. من ناحية أخري، فإن الدول التي تعارض أي نظام عالمي تختلقه الولايات المتحدة، ومن بينها كوريا الشمالية وروسيا والصين، وإيران، تجد فرصا متزايدة للتعاون معا.

ففي اجتماع عام لحزب العمال الكوري في 27 ديسمبر الجاري، دعا كيم جونج اون إلى المزيد" من التعاون الاستراتيجي مع الدول المستقلة المناهضة للامبريالية".

وفي عام 2024 ، ستواصل كوريا الشمالية جعل نفسها تبدو أكثر تهديدا للولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان. فسوف تزيد من انتاج القنابل النووية. وسوف يستمر إطلاق الصواريخ في عام 2024، وربما يصحبه اختبار تفجير نووي، لأن بيونج يانج تريد أن تؤدي نتائج التجارب إلى تحسين أداء اسلحتها .

ووفقا للالتزام باستراتيجية زمنية، ربما تحدد حكومة كوريا الشمالية موعد بعض اختبارات اسلحتها لتتزامن مع الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية في إبريل 2024 وانتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024، على أمل بث الخوف في قلوب أعدائها لدفعهم إلى التفاوض.

وقد اجرت كوريا الشمالية بالفعل اختبارات إطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب يمكنها نظريا حمل عبوة نووية إلى كل أنحاء الولايات المتحدة. وإذا أرادت كوريا الشمالية زيادة مستوى الصدمة، يمكنها إطلاق صاروخ طويل المدى يعبر مسارا أفقيا في معظمه بدلا من أن يكون عموديا في معظمه، ويسقط حمولته في قطاع بعيد من المحيط الهادىء. ولكن هذا سيكون خطيرا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى قيام الولايات المتحدة وحلفائها بإسقاط أي صواريخ تجارب مستقبلية.

وهكذا سوف تظل كوريا الشمالية غارقة في الدوامة السلبية للتوترات الجيوسياسية في العام المقبل. وسوف تمضي حكومة كوريا الشمالية قدما في توسع وتنوع ترسانتها النووية، في ضوء طموح كوريا الجنوبية في تحييد القدرة النووية لكوريا الشمالية، وخطتها لاغتيال كيم، واستمرار جهود الولايات المتحدة لتحسين دفاعاتها المضادة للصواريخ.

كما ستواصل كوريا الشمالية التعبير عن استعدادها لاستخدام اسلحتها النووية ضد الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية واليابان ، بينما ترى أن السبيل الوحيد للخروج من هذه الحالة الراهنة من التوتر الشديد هو الغاء العقوبات الاقتصادية ، والتفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن مراقبة الأسلحة يعترف بكوريا الشمالية كدولة أسلحة نووية دائمة.

ويختتم روي تقريره بأن السمة الرئيسية لنموذج حكم كيم هي إعطاء الأولوية المطلقة لأمن النظام على حساب التعددية السياسية والازدهار الوطني. فقد أظهرت كوريا الشمالية قدرة قوية على التلاعب طوال عقود. وسوف يتغير النظام أو ينهار في وقت ما، وهو ما يمكن أن يغير تماما علاقات كوريا الشمالية الخارجية. لكن للأسف يعد احتمال حدوث ذلك في أي عام معين، بما في ذلك عام 2024 ضئيلا.