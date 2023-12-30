إيناس الدغيدي توضح حقيقة تصريحاتها المثيرة للجدل حول تامر حبيب

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي،عن حقيقة تصريحاتها المثيرة الجدل؛ حول ميول السيناريست تامر حبيب والتي جرى تداولها عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على هامش أحد اللقاءات التلفزيونية.
وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، إلى اقتصاص تصريحاتها آنذاك من سياق الحديث ونشرها عبر مقطع فيديو مقتضب، نافية توجيها اتهامات أخلاقية لشخصه.
أوضحت أن تصريحاتها تناولت أفكارا عامة تتعلق بتقبل الآخر، وليس أفكارا خاصة بشخصه متابعة: «لم أقل ما تم تداوله، أنا قبلت الآخر وتكلمت عن الموضوع ككل، وأن تامر صاحبنا وحياته الشخصية؛ ليس لنا علاقة بها، ولم نبحث عنها ولا نعرفها».
ولفتت إلى تواصل السينارست تامر حبيب معها في أعقاب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كلمني وأبلغني أنه يعلم نيتي بعدم القصد».
ونوهت أن حديثها عن المثلية الجنسية آنذاك لم يكن بدعوى معارضة وجودهم في المجتمع، قائلة: «أنا لست ضدهم، هم أحرار في حياتهم، وكل شخص حر بحياته، لكن مشكلتنا أننا بنحاسب كل الناس».