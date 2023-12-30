إيناس الدغيدي توضح حقيقة تصريحاتها المثيرة للجدل حول تامر حبيب

كشفت المخرجة إيناس الدغيدي،عن حقيقة تصريحاتها المثيرة الجدل؛ حول ميول السيناريست تامر حبيب والتي ‏جرى تداولها عبر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي على هامش أحد اللقاءات التلفزيونية.‏

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حبر سري»، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة ‏والناس»، مساء الجمعة، إلى اقتصاص تصريحاتها آنذاك من سياق الحديث ونشرها عبر مقطع فيديو مقتضب، نافية ‏توجيها اتهامات أخلاقية لشخصه.‏

أوضحت أن تصريحاتها تناولت أفكارا عامة تتعلق بتقبل الآخر، وليس أفكارا خاصة بشخصه متابعة: «لم أقل ما تم ‏تداوله، أنا قبلت الآخر وتكلمت عن الموضوع ككل، وأن تامر صاحبنا وحياته الشخصية؛ ليس لنا علاقة بها، ولم ‏نبحث عنها ولا نعرفها».‏

ولفتت إلى تواصل السينارست تامر حبيب معها في أعقاب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: ‏‏«كلمني وأبلغني أنه يعلم نيتي بعدم القصد».‏

ونوهت أن حديثها عن المثلية الجنسية آنذاك لم يكن بدعوى معارضة وجودهم في المجتمع، قائلة: «أنا لست ضدهم، هم ‏أحرار في حياتهم، وكل شخص حر بحياته، لكن مشكلتنا أننا بنحاسب كل الناس». ‏