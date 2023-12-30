 رئيس إندونيسيا يدعو إلى تجنب الأخطاء التقنية في الانتخابات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس إندونيسيا يدعو إلى تجنب الأخطاء التقنية في الانتخابات

جاكرتا - د ب أ
نشر في: السبت 30 ديسمبر 2023 - 8:49 م | آخر تحديث: السبت 30 ديسمبر 2023 - 8:49 م

ذكّر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو القائمين على انتخابات عام 2024 بتجنب ارتكاب أخطاء تقنية من شأنها أن تؤدي لعواقب سياسية قد تعرقل الظروف المواتية في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وأدلى ويدودو بهذا التصريح في اجتماع عام 2023 للاتحاد الوطني من أجل الاستعداد للانتخابات العامة لعام 2024.

وحضر الفعالية 6183 مشاركا وهم مسؤولون في المفوضية الانتخابية العامة في شتى أرجاء إندونيسيا.

وحذر قائلا: "لا بد من الحذر من هذه الأمور البسيطة لأن الأخطاء التقنية قد تنتج عنها عواقب سياسية".

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