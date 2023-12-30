نشر الصحفي الفلسطيني أحمد أبو الروس، مقطع فيديو للحاج أبو ضياء، المعروف إعلاميًا باسم «جد روح الروح»، وهو يواسي سيدة فلسطينية تبكي أولادها بعد استشهادهم بقصف إسرائيلي على غزة.



وطلب الجد الذي فقد أحفاده ريم وطارق، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة شهر نوفمبر الماضي، من السيدة أن تحمد الله على ما ابتلاها به.



وأضاف: «والله كلهم غاليين وعسل ودهب صافي، راحوا عند ربنا اللي أحن منا ومنك، إحنا زينا زيك ماتوا لنا غاليين واحد واثنين وعشرات استشهدوا جيراننا وحبايبنا وولادنا وولاد قرايبنا».



وأكمل: «الموت حق ولا مش حق؟ قولي الحمد لله واللهم أجرني في مصيبتي، هما راحوا عند ربنا يابا.. ربنا أحن عليهم مني ومنك».





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وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21 ألف شهيد، ونحو 55 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.



ويتواصل القصف الجوي والبري والبحري على أنحاء متفرقة في قطاع غزة لليوم الـ85 للعدوان، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح السبت، قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أوقع عددا من الجرحى.



وشهد شرق معبر رفح جنوب قطاع غزة قصفا مدفعيا عنيفا، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية القذائف بشكل كثيف على شواطئ وسط وجنوب قطاع غزة.



وتواصل مدفعية الاحتلال إطلاق قذائفها المدفعية شرق مخيم البريج وسط القطاع، الذي يشهد منذ أربعة أيام قصفا مكثفا جوا وبرا، ما دفع المواطنين إلى النزوح باتجاه دير البلح.