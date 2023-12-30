إندونيسيا تراعي المتطلبات الصحية لموظفي الانتخابات بعد وفاة مئات الأشخاص في 2019

قالت المفوضية العامة للانتخابات في إندونيسيا، اليوم السبت، إنها عززت الإشراف الصحي على الموظفين المسجلين للتعامل مع انتخابات 2024، وذلك بعد أن أودى الإرهاق بحياة مئات الأشخاص في الانتخابات الماضية.

وقال رئيس مفوضية الانتخابات هاشم السياري في جاكرتا: "كان هناك أكثر من 800 موظف منهك لقوا حتفهم في انتخابات 2019. لقد قمنا بتقييم هذا"، بحسب وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء.

وأكد أن المفوضية أجرت تقييما واستخلصت دروسا من وفاة المئات من الموظفين في الانتخابات السابقة.

ووجد التقييم أن معظم الموظفين الذين لقوا حتفهم في انتخابات 2019 كانت أعمارهم تزيد على 50 عاما ويعانون من اعتلالات متعددة.

وبناء على دراسة أجرتها وزارة الصحة وجامعة جاجا مادا في جوكجاكرتا ، والجمعية الطبية الإندونيسية فإن الأمراض الثلاثة الأكثر شيوعا بين الموظفين الذين لقوا حتفهم في انتخابات 2019 هي ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكري.

وبالتفكير في هذه التجربة، شددت السلطات على تحديد الحد الأقصى للسن عند 55 عاما والمطالبة بأن يكونوا بصحة جيدة دون أي أمراض مصاحبة شديدة.