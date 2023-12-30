أونروا: مزاعم إسرائيل ضد المنظمة مجرد تضليل لا أساس له من الصحة

حث رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «أونروا»، فيليب لازاريني، المؤسسات الإعلامية على التحقق من المعلومات، بما في ذلك المعلومات الواردة من المسئولين الحكوميين، قبل النشر.



جاء ذلك في بيان، الجمعة، حيث رد «لازاريني» على مزاعم المسئولين الإسرائيليين؛ الذين يلقون اللوم على الأونروا في وجود الثغرات في توصيل المساعدات في غزة.



ونقلت شبكة «CNN»، عن رئيس المنظمة قوله: «على مدى الأيام الماضية، ألمحت العديد من التصريحات الصادرة عن مسئولين إسرائيليين إلى تحميل (أونروا) بشكل مباشر المسئولية عن الثغرات في إيصال المساعدات في قطاع غزة، وقد تم تضخيم هذه التصريحات من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما خلق تيارا من التصريحات والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة».



وكان المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيلون ليفي، قد اتهم، الجمعة، المنظمة الأممية بالتستر على اختطاف حماس المزعوم للمساعدات في غزة، ووصف آلية المساعدات التابعة للأمم المتحدة بأنها «غير ناجحة على الإطلاق».



وفي وقت سابق من شهر ديسمبر، بدا أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية قد ألقى باللوم على الأمم المتحدة في تأخير المساعدات، قائلاً إنها «يجب أن تفعل ما هو أفضل».



ونوه «لازاريني» أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا شديدة على وصول المساعدات الإنسانية من خلال القصف المستمر والانقطاع المنتظم لخدمات الهاتف والإنترنت، والتأخير الطويل في معبري رفح وكرم أبو سالم، فضلا عن تقييد الوصول إلى القطاع، الجزء الشمالي من الشريط.