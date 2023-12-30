إعلام القاهرة: نسعى لإعداد كوادر إعلامية متميزة للمشاركة في سوق العمل

قالت الدكتور سلوى العوادلي، القائم بعمل عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الكلية صرحا أكاديميا من أعرق كليات الإعلام بمصر والوطن العربي ينبض بقيم التميز والريادة، وتسعى ليكون منارة إعداد الكوادر الإعلامية المتميزة، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية والمتمثلة في دعم مكانتها وريادتها كواحدة من أعرق كليات الإعلام في العالم العربي، سعيا لتحقيق مكانة متميزة على المستوى الدولي.

وأوضحت "العوادلي"، خلال تصريحات صحفية، عقب توليها منصب القائم بعمل عميد الكلية، إن الطالب هو محور العملية التعليمية داخل كلية الإعلام جامعة القاهرة، وثمرة غاية وجودها.

وأكدت أن الكلية ستعمل على إعداد خريج مزود بالمعارف النظرية والمهنية في مجال الإعلام بكل فروعه وتخصصاته، بما يمكنه من توظيفها في بناء ذاته وتنمية مجتمعه، وذلك حتى تحقق كلية الإعلام رسالتها والتي تلتزم فيها بإعداد خريجين متميزين في مجالات الإعلام المختلفة وتأهيلهم تأهيلاً علمياً ومهنياً وتكنولوجياً متطوراً، يلبي احتياجات سوق العمل ومتطلبات المنافسة محلياً وعالمياً.

وشددت على أن الكلية تستهدف رفع مستوى التزام الطلاب بالمسئولية الاجتماعية والمهنية والأخلاقية تجاه الوطن وقضايا المجتمع، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية المرتبطة بأولويات المجتمع وقضاياه ومشكلاته الأساسية.

وتابعت القائم بعمل عميد كلية الإعلام: "حرصت الكلية على أن تستمر في ترسيخ مكانتها ورسالتها، من خلال مجموعة من القيم التي دأبت عليها للحصول على مكانةٍ مرموقةٍ، وسمعةٍ رفيعة، لتكون الأكثرَ تميزا، والأكثرَ إبداعا في مجالاتِ التعليمِ والبحثِ العلمي وخدمة المجتمع، تلك القيم التي تعكسها رؤية الكلية وهي الريادة من خلال تحقيق وضع تنافسي متقدم مقارنة بالكليات الأخرى، والتميز من خلال ضمان جودة المخرجات النهائية للعملية التعليمية، والتطوير المستمر في الأداء بمختلف جوانب العمل من خلال الرغبة الدائمة علي مواكبة التطور في المجتمعات المتقدمة".

وأشارت إلى أنه من ضمن قيم كلية الإعلام جامعة القاهرة، الإحاطة بـ"النظرة المستقبلية" من خلال محاولة استشراف المستجدات الحديثة في مجالات الإعلام، وتطبيقاتها في المجتمع المصري، إضافة إلى ديمقراطية العملية التعليمية من خلال الحرص علي مشاركة كل الأطراف ذات الصلة بالكلية في رسم سياساتها، ودعم الحرية الأكاديمية والبحثية الملتزمة بقيم وأخلاقيات المجتمع وتقاليده، إضافة إلى الشراكة و التعاون من خلال دعم التعاون والمشاركة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المختلفة سواء الصحفية و الإعلامية منها، أو غيرها من الهيئات التنفيذية بالدولة، وانتهاء بالحوكمة من خلال تفعيل الرقابة علي الأداء وضمان الشفافية، والعدالة وعدم التحيز لأي طبقة أو فئة على حساب الفئات الأخرى.