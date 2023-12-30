ياسر عبد العزيز: مجزرة صبرا وشاتيلا لا تقاس بما يحدث في غزة حاليا

قال الكاتب الصحفي والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، إن مجزرة صبرا وشاتيلا لا تقاس بما يحدث في قطاع غزة حاليا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أن المجازر التي ارتكبت في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تُوضع في جانب، بينما ما يحدث في غزة حاليا في جانب آخر.

ولفت كذلك إلى الأوضاع في السودان، واصفا ما يحدث هناك بأنه أمر بشع، ولا يمكن تسويغ التعتيم عليه، مؤكدا أن ما يحدث هناك لا يقل بشاعة ولا تأثيرا في الضمير الإنساني. وأشار إلى أنّ قدرة النظام العربي على مقاومة مثل هذه الأساليب (في إشارة إلى هذه المجازر) لم تتغير، معتبرا أن المنطقة العربية لا تزال في حالة تسمح لها بتلقي مثل هذه العمليات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفع عدد الشهداء عن 21 ألف شهيد بجانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين. أما في السودان، تندلع حرب بين قوات الجيش وعناصر الدعم السريع منذ أكثر من ثمانية أشهر، وسط تحذيرات من أوضاع كارثية غطّت عليها الحرب على غزة بشكل كبير.