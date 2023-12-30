العمل: إنشاء أول وحدة لحماية وتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج

قالت وزارة العمل، إنها أولت اهتماما كبيرا لتوفير فرص عمل بالخارج على أن تكون بشكل لائق، مشيرة إلى أنه حماية وتوعية شبابنا الراغب في العمل في الخارج، أنشأت الوزارة وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، لتكون واحدة من أدوات الدولة المصرية لرعاية وحماية عمالها وتوفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية.

ونوهت الوزارة، في تقرير حول إنجازات عام 2023، بأن الوحدة هي نواة لتأسيس عدد من الوحدات الفرعية في مختلف المحافظات لتقديم الخدمات التوعوية للمصريين الراغبين بالعمل بالخارج في كل أنحاء الجمهورية، وأن هذه "الوحدة" تأسست في إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM)، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تحسين حوكمة هجرة اليد العاملة وحماية العمال المهاجرين بتطوير وتنفيذ سياسات متماسكة وشاملة.

ولفتت إلى البرنامج يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بدعم من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومنصة معلومات سوق العمل، تنسيقًا مع الجهات المحلية والدولية المعنية والشريكة في هذا الملف.

ونوهت بأن وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى "الوزارة"، عملت على مراجعة واعتماد عقود عمل لشباب للعمل فى الخارج بدول: السعودية وقطر والأردن ولبنان وسلطنة عمان والإمارات، وذلك بعد التأكد من صحتها وصحة الأختام الموثقة من الجهات المعنية، للمحافظة على حقوق عمالنا في الخارج، حيث بلغ إجمالي الحاصلين على تصريح عمل بالخارج هذا العام 426 ألفا و85 تصريحا.

وأوضحت أنه جرى من خلال "إدارة التشغيل"، اعتماد طلبية للعمل بدولة رومانيا لشركة إلحاق عمالة بالخارج، و10 طلبيات للعمل بدولة الإمارات، وتنظيم حملات توعوية للوافدين على الإدارة من خلال وحدة توجيه ما قبل المغادرة التي أنشأتها الوزارة بديوانها؛ لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل السفر.

وكشفت أنه تمت مراجعة الخطة التسويقية الأسبوعية لكل مديرية من مديريات العمل بالمحافظات؛ لمعرفة فرص العمل الجديدة والمتاحة بسوق العمل.