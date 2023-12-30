قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن الشعب المصري له جذور وأصالة ومكانة وتراكم حضارات، وهذا ما يمنح مصر القوة.

وأضاف خلال حوار خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن مصر دولة لها تقدير في كل شيء على مستوى العالم، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صنع شخصية مصر أمام العالم.

ولفت إلى أن مصر استطاعت تنظيم واستضافة عدة مؤتمرات كبرى عالمية، حضر بها أعدادا كثيرة من رؤساء الدول والمسؤولين فيها، على أرض مصر، والتي كان أخرها مؤتمر المناخ والسلام الذي جرى عقده حول أحداث غزة، لأجل الاستماع للصوت المصري.

وأشار إلى أنه يلاحظ نظرة الاحترام والتقدير تجاه مصر، وذلك خلال زيارته خارج مصر، لافتا إلى أن هناك دايما مجموعة من المحبطين في أي وقت ويجعلون النور ظلاما ويقولون على الخير شرا والشر خير، ولكن مصر تسير على الطريق السليم وتحاول معالجة المشكلات الموجودة، هذا إلى جانب ثقته الكبيرة في حل الأزمات والمشكلات التي تواجهها.