 تسليم جثماني لبنانيين وجريح ثالث بعد إطلاق نار على سيارتهما في حمص بسوريا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تسليم جثماني لبنانيين وجريح ثالث بعد إطلاق نار على سيارتهما في حمص بسوريا


نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 3:58 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 3:58 ص

تسلم الدفاع المدني اللبناني عند نقطة جديدة يابوس الحدودية مع سوريا جثماني المواطنين اللبنانيين اللذين قضيا في حمص وسط سوريا صباح اليوم وجريح ثالث ونقلوا إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن التسليم تم من قبل عمليات البقاع في الدفاع المدني اللبناني عند النقطة الحدودية (نقطة الأمن العام - المصنع) مشيرة إلى أن الجريح الثالث مصاب في رجله.
وذكرت حسابات لبنانية على مواقع التواصل الاجتماعي أن القتيلين هما محمد حسان صعب وعبد الرزاق كرابلي وقد قتلا جراء إطلاق نار طال السيارة التي يستقلانها على أوتوستراد حمص – دمشق.


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