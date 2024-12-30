الكشف عن حكام نصف نهائي السوبر الإيطالي في السعودية

كشفت رابطة الحكام الإيطالية اليوم، الاثنين، عن أسماء حكام مباراتي الدور نصف نهائي من بطولة السوبر الإيطالي، التي ستقام في المملكة العربية السعودية.

إنتر ميلان يواجه أتالانتا، في التاسعة من مساء الخميس المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين يوفنتوس وميلان، يوم الجمعة، في نفس التوقيت والملعب.

وسيدير مباراة إنتر ميلان وأتالانتا، دانييلي تشيفي، بينماسيتولى تقنية الفيديو، أبيسو، ويعاونه ميرافيجيليا.

أما المباراة الثانية بين يوفنتوس وميلان، فيقودها أندريا كولومبو، ويعاونه كل من بيروتي ودي جوديتشي، على أن يكون أيرولدي الحكم الرابع، فيما يتولى تقنية الفيديو باتيرنا، ويساعده مارين.