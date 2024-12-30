مركز طنطا الثقافي يشهد الدورة الخامسة لملتقى روح الخط العربي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ملتقى روح الخط العربي الخامس، دورة الفنان الراحل محمد حسني، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وشارك ما يقرب من 70 فنانا تشكيليا من مختلف محافظات مصر، في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، وتنوعت الأعمال بين التيار الأصيل والمتمثل في الخط الكوفي والثلث والديواني والزخرفة والتدريب وأعمال فنية مستحدثة مستلهمة من الخط العربي ما بين أعمال الطباعة والخزف ومشغولات جلدية ونحت خشبي والجرافيك.



شهد الافتتاح قوميسيرا الملتقى الدكتور وليد رجائي أستاذ أشغال الخشب بكلية التربية النوعية جامعة أسيوط، والدكتور حسن طه أستاذ التصميم بكلية التربية النوعية جامعة طنطا أعضاء لجنة التحكيم، برئاسة الفنان حسن البططي، وعضوية كل من الفنان فتوح سنبل، والفنان الدكتور محمد الجوهري، والفنانة الدكتورة إيمان الشرقاوي، وضيوف شرف الملتقى ومجموعة من الفنانين المهتمين بفنون الخط العربي.

بدأت فعاليات الملتقى الذي نظمته ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، بالسلام الوطني وعرض فيلم تسجيلي عن الفنان الراحل محمد حسني، والذي حملت هذة الدورة اسمه تكريما لمسيرته الفنية في مجال الخط العربي، أعقبها تكريم أعضاء لجنة التحكيم والفنانين المشاركين في الملتقى وافتتاح معرض لأهم الأعمال الفنية الفائزة في هذه الدورة.