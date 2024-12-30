تدهور الوضع الصحي لمعتقل فلسطيني مريض في سجن جلبوع

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، بأن المعتقل أحمد قط (28 عاما) من محافظة نابلس، الموجود في سجن «جلبوع»، يعاني تدهورا في وضعه الصحي.

وقال محامي الهيئة عقب زيارته للمعتقل قط، إنه يعاني من مياه بيضاء، وجفاف في عيونه، ومشكلة في العصب البصري منذ الولادة، ولديه ضعف في النظر، ويحتاج دائما إلى مرافق، وهو مصاب بمرض «الجرب» منذ أغسطس الماضي.

وأكد أنه يحتاج إلى علاج دائم، إذ أن إدارة السجن منعت عنه قطرة العيون التي يحتاج إليها لمدة أربعة أشهر، ما أدى إلى تدهور وضعه الصحي، قبل أن تعيد توفيرها له.

وأشار إلى أن الأوضاع العامة في السجن ما زالت كما هي سيئة، حيث يعاني المعتقلون البرد القارس، وإدارة السجن توفر فقط بطانية خفيفة واحدة لكل معتقل، لا تكفي للاحتماء من البرد.

وذكر أن إدارة سجن «جلبوع» توفر لجميع المعتقلين ملابس خفيفة، مشيرا إلى أن مدة الفورة ساعة يستغلها المعتقلون للاستحمام، والرجوع إلى القسم.