حقق فريق إيبسويتش تاون الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ 19 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري سام مرسي في اللقاء، وذلك بعد نهاية الإيقاف الذي تعرض له والذي تسبب في غيابه عن مباراة أرسنال بالجولة الماضية لتراكم الإنذارات.

بدأ إيبسويتش تاون المباراة بقوة حيث تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، ليتكفل ليام ديلاب بهز شباك تشيلسي معلنًا عن تقدم فريقه حيث سدد الكرة بقوة على يمين حارس البلوز.

ورفع إيبسويتش رصيده إلى 15 نقطة بالمركز الـ18 في جدول الترتيب بعد أن حقق 3 انتصارات وتعادل في 6 مناسبات وتلقى 10 هزائم.وتجمد رصيد تشيلسي عند 35 نقطة بالمركز الرابع، حيث حقق 10 انتصارات، وتعادل في 5 مواجهات وسقط في فخ الهزيمة 4 مرات.