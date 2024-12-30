أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، في إطار دعمها المستمر للقدرات الدفاعية الأوكرانية، وذلك قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب في شهر يناير المقبل، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وتتضمن الحزمة مساعدات بقيمة 1.25 مليار دولار تسمح لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بسحب الأسلحة من المخازن الأمريكية وإرسالها بسرعة إلى أوكرانيا، بينما سيتم تمويل أكثر من 1.22 مليار دولار من المساعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، التي تسمح بشراء المعدات العسكرية من الشركات أو الشركاء في الصناعات الدفاعية.

وتشمل المساعدات المأخوذة من عتاد وزارة الدفاع الأمريكية مسيرات وذخائر لأنظمة صواريخ "هيمارس"، وصواريخ وأنظمة مضادة للدروع وذخائر جو-أرض وقطع غيار، وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تقديم هذه المساعدات العسكرية هدفه تعزيز القدرات الدفاعية الأوكرانية في الحرب مع روسيا.

يذكر أن المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، تأتي بعد حزمة مساعدات سابقة أعلن عنها مطلع الشهر الجاري بقيمة 988 مليون دولار، تتضمن أسلحة ومعدات عسكرية.