حركة فتح: جنين لن تقبل بأن يُسرق مخيمها على أيدي الأجندات الخارجية

دعا الناطق باسم حركة "فتح" في محافظة قلقيلية مراد اشتيوي، أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة والأجهزة الأمنية، مؤكدا أن وحدة شعبنا هي أقصر الطرق لاجتثاث الاحتلال من أرضنا.

وقال اشتيوي، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، إن حركة "فتح" كانت ولا زالت مصممة على أن المقاومة الشعبية هي السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال، وفي الوقت نفسه أن يكون هناك قرار فلسطيني في محاربة كل ظواهر الفلتان التي تحاول ضرب الأجندة الوطنية.

وأضاف اشتيوي أن خروج أبناء محافظة جنين لمبايعة الرئيس محمود عباس ودعم الأجهزة الأمنية، يؤكد على أن جنين ستبقى كما أطلق عليها الشهيد الراحل ياسر عرفات "جنين غراد" ولن تقبل بأن يُسرق مخيمها على أيدي الأجندات الخارجية.