طائرة مساعدات قطرية تصل مطار دمشق لأول مرة

وصلت اليوم إلى مطار دمشق الدولي، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل مساعدات إنسانية تتضمن سيارات إسعاف ومواد غذائية وأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بالإضافة إلى مساعدات فنية للمساهمة في إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي، بما يضمن انسياب المساعدات إلى سوريا.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجسر الجوي الذي تسيره دولة قطر، لإغاثة الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، والمساهمة في معالجة أوضاعهم الإنسانية.

وتعد هذه الطائرة هي الأولى التي تهبط في مطار دمشق الدولي ضمن الجسر الجوي القطري، ما يؤكد اهتمام دولة قطر البالغ ودعمها الكامل لسوريا.

وأكدت وزير الدولة للتعاون الدولي مريم بنت علي بن ناصر المسند، استمرار دعم دولة قطر لسوريا في كل المجالات، خاصة الإنسانية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في العيش الكريم وبناء دولة المؤسسات والقانون.

وقالت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن هذه الخطوة من شأنها تسريع وصول المساعدات إلى القطاعات المستفيدة، مؤكدة استمرار تدفق المساعدات القطرية عبر مختلف المنافذ.