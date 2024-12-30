صنفت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025.



وأفادت المجلة في تعريفها بتونس، بأنها تتألق على الساحة العالمية كوجهة لابد من زيارة شواطئها المتوسطية الخلابة إلى مسرح الجم التاريخي وأسواقها، وصحرائها الساحرة.

وفي إجابتها عن سؤال "لماذا تذهب الآن إلى تونس؟" تقول "ناشيونال جيوغرافيك": "إن أحد الأسباب هو الانغماس في كنز من الآثار الرومانية".

وتضيف: "كانت تونس ذات يوم جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولديها ثروة من المعالم الأثرية السليمة بشكل ملحوظ ولا يزال المزيد منها موجودا".

وتشير أيضا إلى اكتشاف حطام سفينة عمرها 2000 عام في العام 2023 قبالة ساحل البلاد.

وترشد المجلة الزوار قائلة: "توجه لمدة ساعتين جنوب غرب تونس للحصول على لمحة عن الحياة اليومية في العصور القديمة في دقة والتي تعتبر أفضل مدينة رومانية محفوظة في شمال إفريقيا.. تجول في شوارعها لرؤية الحمامات الرومانية ومعابد جونو وزحل ومسرح يتسع لـ 3500 مقعد وحجارة منحوتة بنصوص لاتينية ومبنى الكابيتول المهيب، مع رواقه المعمد الذي لا يزال قائما".



من جهتها قالت السفارة الأمريكية بتونس في تدوينة على صفحتها الرسمية بمنصة "فيسبوك": خبر سار! قامت "ناشيونال جيوغرافيك" بتصنيف تونس ضمن أفضل 25 وجهة سياحية في العالم للسفر إليها في عام 2025!.. من شواطئها المتوسطية الخلابة إلى مسرح الجم التاريخي، سحر أسواقها، وصحرائها الرائعة، تتألق تونس على الساحة العالمية كوجهة لابد من زيارتها.. دعونا نحتفل بهذا الاعتراف ونواصل مشاركة سحر ثقافتها وتاريخها وجمالها الطبيعي مع العالم!".

ونشرت السفارة الأمريكية صورا لأهم المواقع الأثرية والسياحية في تونس.



يذكر أنه مع اقتراب نهاية كل عام يقدّم خبراء السفر في ناشيونال جيوغرافيك توصياتهم لأفضل الوجهات السياحية في العالم التي يرشحونها للعام المقبل.