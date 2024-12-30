تحطمت سيارتين تصادف وقوفهما أسفل عقار قديم يحمل رقم 6 شارع ابن زنكي، تابع لنطاق حي وسط الإسكندرية، وانهار السور العلوي له، بسبب غزارة مياه الأمطار، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، وغرفة عمليات حي وسط، يفيد بورود بلاغ بسقوط سور العقار قديم، ما تسبب في تحطم سيارتين، والتأثير على حركة السير في الشارع.

وبانتقال الشرطة، رفقة الحماية المدنية، ومسئولي حي وسط، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن العقار قديم، وتهاوت أجزاء منه، فتم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بواسطة إدارة المباني والمشروعات بالحي، وذلك حفاظًا على أرواح المارة والممتلكات الخاصة.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم الاثنين، فقد جرى رفع آثار الانهيار، وفتح الشارع أمام المارة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على الجهات المعنية لإعمال شئونها.

وتتعرض محافظة الإسكندرية، منذ الجمعة الماضية، لحالة من الطقس المتقلب حيث سقوط الأمطار الغزيرة بشكل متقطع، والبرودة الشديدة، وذلك ضمن نوة "عيد الميلاد" ذات الرياح الغربية، شديدة الأمطار، وفقًا لجداول النوات البحرية التي تتعرض لها عروس البحر الأبيض المتوسط.