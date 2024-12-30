مكتب نتنياهو: سنعود للقتال في غزة حتى لو دخلنا في صفقة تبادل أسرى مع حماس

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهم سيعودون للقتال في غزة حتى لو دخلوا في صفقة تبادل، وذلك ردًا على تحذيرات مسئولين أمنيين كبار بشأن البقاء في غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو أن أي حل سيؤدي لبقاء حماس في غزة مرفوض، مشيرا إلى أن قضية اليوم التالي في القطاع لا تزال قيد النقاش، بحسب شبكة العربية.

كما أفاد مكتب نتنياهو بأن السياسة التي حددها رئيس الوزراء في غزة هي أنه لن يكون لحماس ولا للسلطة الفلسطينية سيطرة مدنية في غزة، بما في ذلك توزيع المساعدات الإنسانية.

وذكر أن نتنياهو لا يوافق على صفقة تشمل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش من قطاع غزة لمنع عودة حماس من جديد.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أشار مسئولون من إسرائيل وحماس إلى وجود آمال في أن تؤدي المحادثات بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف القتال وإعادة المحتجزين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، مما قد يفتح الطريق أمام اتفاق وقف إطلاق نار كامل.

لكن التفاؤل إزاء التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام تلاشى ولا يزال من غير الواضح مدى قرب الجانبين من التوصل إلى اتفاق.