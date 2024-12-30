يونايتد يعادل رقماً سلبياً غائباً منذ 60 عاماً

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصل مانشستر يونايتد تحقيق الأرقام السلبية في الموسم الحالي، وذلك بعد التراجع المتسمر للفريق، وتأخره بهدفين دون رد أمام ضيفه نيوكاسل.

واستقبل يونايتد هدفين خلال الشوط الأول من مباراته أمام نيوكاسل، ليحقق رقما سلبيا غائبا منذ 60 عاما.

وبحسب شبكة "أوبتا" الإحصائية فإن اليونايتد استقبل 18 هدفاً خلال شهر ديسمبر، وهو العدد الأكبر في شهر ميلادي واحد منذ مارس 1964.

وقبل مباراة اليوم يحتل اليونايتد المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة وبفارق 7 نقاط عن نيوكاسل صاحب المركز السابع في ترتيب البريميرليج.

ومنذ تولي البرتغالي روبن أموريم قيادة اليونايتد تحسنت النتائج نسبياً قبل أن تتراجع من جديد على مستو الدوري الإنجليزي حيث خسر آخر مباراتين ضد بورنموث وولفرهامبتون بعدما هزم السيتي في ديربي مانشستر.