ثقافة جنوب سيناء تناقش تنمية التذوق الفني لذوي الهمم

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وأقام بيت ثقافة رأس سدر محاضرة بعنوان "تنمية التذوق الفني ذوي الهمم"، قدم خلالها أيمن الرويني، مدير مدرسة التربية الفكرية، شرحا مفصلا حول تأهيل ذوي الهمم فنيا، مشيرا إلى ضرورة مساعدتهم من خلال التدريبات المتخصصة، والوعي بظروفهم مع إعادة المحاولات للوصول إلى أفضل النتائج، بما يضمن دمجهم الكامل مع أفراد المجتمع.



من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المقدمة بإشراف بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، نظم قصر ثقافة شرم الشيخ لقاء بعنوان "سياحة ومعلومة" تحدث خلاله الشيخ محمد رجب عن مسجد الصحابة الواقع بمنطقة السوق القديم، مشيرا إلى أن أن المسجد بني عام 2010، وافتتح رسميا عام 2017.

كما تناول بالتفصيل الطراز المعماري للمسجد وتصميمه الفريد، موضحا أنه يقع على مساحة 3000 متر مربع ويتكون من طابقين.

أما عن الأنشطة التي يقدمها المسجد أوضح أنه تقام به العديد من الأنشطة الدينية كتحفيظ القرآن وتعليم التلاوة والسيرة النبوية، بجانب تنظيم المسابقات الثقافية، ودروس الفقه والتفسير، وهناك أيضا الأنشطة المقدمة للأطفال، كما يوجد به مركزا ثقافيا للغات، ومعهد لإعداد الدعاة وتحفيظ القرآن الكريم تابع لوزارة الأوقاف، ومكتبة عامة، وتقدم فيه الخطبة بأكثر من لغة.

واستمرارا للأنشطة التي ينظمها فرع ثقافة جنوب سيناء، بإشراف منيرة فتحي، شهدت مدرسة الفيروز الابتدائية بمنطقة الهضبة، ورشة لتعليم أساسيات الرسم تدريب چيهان إبراهيم، فيما أعد بيت ثقافة نويبع ورشة حكي، تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية، قدمتها إسراء سالم، مدير البيت.