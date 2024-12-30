بايدن ينعى الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

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نعى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الذي توفي يوم الأحد عن عمر يناهز 100 عام.

وقال بايدن في بيان: "اليوم، فقدت أمريكا والعالم قائدا استثنائيا، ورجل دولة، ورجل خير".

وأضاف بايدن "بفضل تعاطفه ووضوحه الأخلاقي، عمل على القضاء على الأمراض، وصنع السلام، وتعزيز الحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ودعم الانتخابات الحرة والنزيهة، وإيواء المشردين، ودائما ما كان يدافع عن الأضعف بيننا. لقد أنقذ ورفع وغير حياة الناس في جميع أنحاء العالم".

وأكد بايدن أن كارتر كان رجلا ذو مبدأ، وإيمان، وتواضع.

وقال:"لقد أظهر أننا أمة عظيمة لأننا شعب طيب - شرفاء ونبلاء، شجعان ومتسامحون، متواضعون وأقوياء".

وأمر بايدن بإقامة جنازة رسمية لكارتر في واشنطن، الذي كان أطول رئيس أمريكي عمرا في تاريخ الولايات المتحدة .