أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة نحو 2.5 مليار دولار.

وقال في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي للبيت الأبيض، إنه كان حريصًا على تزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه للانتصار على موسكو، منذ إعلان روسيا إطلاق عمليتها العسكرية الخاصة في فبراير لعام 2022.

وأوضح أن حزمة المساعدات التي أقرها اليوم تتضمن: 1.25 مليار دولار مخصصة للجيش الأوكراني، وحزمة بقيمة 1.22 مليار دولار من مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا.

وأشار إلى أن «تلك الحزمة ستوفر لأوكرانيا تدفقًا فوريًا من القدرات التي تواصل استخدامها بشكل كبير في ساحة المعركة، وإمدادات طويلة الأجل من الدفاع الجوي والمدفعية وأنظمة الأسلحة الحيوية الأخرى».

وأعلن أنه «وجه إدارته بمواصلة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات لأوكرانيا، خلال أقرب وقت، وتسليمها بسرعة إلى كييف، وتنشيط القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية لتحديث وتجديد مخزوناتها بأسلحة جديدة».

وصرح بأن «وزارة الدفاع بصدد تسليم مئات الآلاف من قذائف المدفعية، وآلاف الصواريخ، ومئات المركبات المدرعة إلى كييف؛ لتعزيز موقفها في ساحة الحرب خلال فصل الشتاء».

واختتم تصريحاته بالقول: «ستواصل الولايات المتحدة العمل بلا هوادة لتعزيز موقف أوكرانيا في هذه الحرب، خلال الفترة المتبقية من ولايتي».