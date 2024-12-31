محافظ القليوبية ونائب رئيس قصور الثقافة يفتتحان الدورة الأولى لمعرض القناطر للكتاب

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الاثنين، معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، بقصر ثقافة القناطر، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق القومية، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار المعارف، وذلك برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

شهد الافتتاح حضور اللواء إيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية، محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، الشاعر د. مسعود شومان، رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، ياسر فريد، مدير عام ثقافة القليوبية، تغريد كامل، مدير عام التسويق والمبيعات، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية بالمحافظة، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

بدأت الفعاليات بتفقد المحافظ والحضور أجنحة المعرض، وإصدارات الهيئات المشاركة، حيث وجه المحافظ بالتنسيق مع جامعة بنها ومديرية التربية والتعليم بإنشاء قوافل طلابية لتفقد المعرض بالتنسيق مع ثقافة القليوبية.

وأكد نائب رئيس الهيئة أن المعرض يأتي استكمالا لسلسلة فعاليات ثقافية كبرى تشهدها محافظة القليوبية ضمن خطط وزارة الثقافة لتقديم الخدمات الثقافية والفنية للجمهور بالمحافظات كافة، داعيا أبناء القناطر والمحافظة لزيارة المعرض واقتناء الكتب القيمة التي تقدمها قصور الثقافة والهيئات المشاركة.

وتقدم قصور الثقافة أكثر من 250 عنوانا لما أصدرته خلال العام الحالي بجميع سلاسل النشر، بأسعار مخفضة، ومنها "الذكاء الاصطناعي" للدكتور فتح الله الشيخ، و"تاريخ سيناء القديم والحديث" للمؤرخ نعوم شقير، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الإصدارات التاريخية والأدبية، وكتب سلسلة آفاق عالمية منها : "مائة عام من العزلة" لماركيز، "الأحمر والأسود"، "مدام بوڤاري، "حصاد"، "الملاذ الأخير"، "سوريا القرن ال 19في رحلات روسية"، "حديقة أبيقور وآلهة عطاش"، و"دير بارم"، بالإضافة إلى مجموعة طه حسين وكتب سلاسل الذخائر وذاكرة الكتابة والنشر الإقليمي والدراسات الشعبية والسينما والفنون التشكيلية ومجلات الأطفال والدراسات النقدية.

كما شهد المحافظ أمسية شعرية أدارها الشاعر طارق عمران، وقدم خلالها قصيدتي "موال العبور"، و"عاشق"، وشارك بها الشاعر فتحي نور الدين بمجموعة من قصائده منها "يا حبيبتي يا مصر" و"كلام الخير"، واختتمت الأمسية بعدة أعمال شعرية للشاعر جواد البابلي.

معرض القناطر الخيرية الأول للكتاب، تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ويستمر حتى 7 يناير المقبل، ويضم الكثير من العناوين المهمة التي ترسخ الوعي، وتنشر المعرفة، في إطار استراتيجية بناء الإنسان، وخطط العدالة الثقافية.

ويتضمن المعرض برنامجا ثقافيا ينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة القليوبية، ويشهد طوال فترة إقامته، أمسيات شعرية بحضور لفيف من الشعراء والأدباء، وتأتي الفعاليات استمرارا لتعزيز النشاط الثقافي بمدينة القناطر الخيرية التي شهدت مؤخرا تنظيم مهرجان القناطر الأول للفنون والثقافة.