توقيف أوكراني في صربيا يشتبه بتعاونه مع الاستخبارات الكرواتية

قامت الأجهزة الأمنية الصربية بتوقيف مواطن أوكراني وعدد من مواطني كرواتيا في صربيا، التقوا بالمحتجين الصرب ويشتبه بتعاونهم مع الاستخبارات الكرواتية.



وذكرت وسائل الإعلام الصربية أن 8 مواطنين كرواتيين ومواطنا أوكرانيا دخلوا صربيا يوم 27 ديسمبر قادمين من كرواتيا، والتقوا بالمشاركين في الاحتجاجات ضد الحكومة الصربية.



وتشير وسائل الإعلام إلى أن الأشخاص المذكورين يشتبه بصلاتهم بالاستخبارات الكرواتية.

وكشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن الأوكراني الذي كان مع المواطنين الكرواتيين قد تم توقيفه في صربيا في وقت سابق، حيث كان يصور مواقع مهمة للبنية التحتية الدفاعية الصربية مع 4 مواطنين أوكرانيين آخرين في عام 2022.

وقال فوتشيتش في حديث لقناة "تي في بينك" الصربية: "لم أر أبدا مثل هذا الضغط من جانب السفراء الأجانب من أجل إطلاق سراحه".

وأشار إلى أن "الاستخبارات الأجنبية" كانت وراء الاحتجاجات التي تشهدها صربيا منذ نوفمبر الماضي.

يذكر أن مظاهرات الاحتجاج اندلعت في صربيا بعد انهيار هيكل في محطة للقطارات بمدينة نوفي ساد في شمال البلاد، مما أدى إلى مصرع 15 شخصا.