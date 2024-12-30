 بيرو.. إنقاذ عشرات الصيادين العالقين في البحر بسبب الأمواج العملاقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بيرو.. إنقاذ عشرات الصيادين العالقين في البحر بسبب الأمواج العملاقة

د ب أ
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 1:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 1:48 ص

أعلنت البحرية البيروفية تمكنها من إنقاذ حوالي 30 صيادا كانوا عالقين في البحر لمدة يومين بسبب أمواج عملاقة ضربت الساحل الشمالي للبلاد. وكان العديد منهم يكافحون لإعادة قواربهم إلى شاطئ أكابولكو في منطقة تومبيس.

وقال خايمي ياسيلا، عمدة إقليم كونترالميرانتي فيلار، الواقع في منطقة تومبيس شمال غرب العاصمة ليما على بعد 1200 كيلومتر يوم السبت، إن بعض الصيادين لم يتمكنوا من الانتظار أكثر ليتم إنقاذهم في البحر، مما أدى إلى تسريع عملية الإنقاذ.

وغرق عدد من القوارب بسبب الأمواج، مما أدى أيضا إلى إغلاق عدة موانئ في المنطقة، وفقا للسلطات.

وكان وزير الدفاع والتر أستوديلو قد تابع عمليات الإنقاذ من مروحية تابعة للجيش، كانت تحلق فوق المنطقة المتضررة.

 


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