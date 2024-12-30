أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 787 ألفا و940 جنديا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، إلى نحو 787 ألفا و940 جنديا، بينهم 2010 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9663 دبابة، منها سبع دبابات أمس الأحد، و20003 مركبات قتالية مدرعة، و21494 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1032 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار البيان، إلى تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و21069 طائرة مسيرة، و3003 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32551 من المركبات وخزانات الوقود، و3670 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.