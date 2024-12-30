محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

تابع أحمد خالد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مكلفًا جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح خالد في بيان اليوم الإثنين، أن هناك تدخلًا فوريًا من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها، خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.

وفي هذا الصدد، رصدت غرفة عمليات المحافظة بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل شارع شهر العسل بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي، وخورشيد الطريق الزراعي حي شرق، مساكن الشباب بطوسون، وكذا محيط الأكاديمية منطقة طوسون بنطاق حي المنتزه ثان، وشارع بن عقيل بنطاق حي المنتزه أول، وطريق إسكندرية_ مطروح الساحلي برج العرب، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري.