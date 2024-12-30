حزب الجبهة الوطنية: نسعى لأن نكون بيت خبرة حقيقي لمن يريد مصلحة الوطن

ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق، بيان حزب الجبهة الوطنية الذي جرى تدشينه في فعالية نُظمت اليوم الاثنين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الجزار، في كلمته، إن الحزب يضع نصب أعينه المساهمة الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على أسس العدالة الاجتماعية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف أن الحزب يعطي أولوية لتلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق الأجيال القادمة، موضحًا أن الحزب يسعى لأنْ يكون بيت خبرة حقيقيا لمن يريد مصلحة الوطن وليس للمصلحة الشخصية.

ولفت إلى أن الحزب عازم على إعداد كوادر تنفيذية وسياسية ونيابية تجمع بين الكفاءة المهنية والفنية والقدرة على الانخراط في المجتمع والمشاركة الشعبية.

ونوه بأن الحزب يسعى لإيجاد مسارات حزبية جديدة من شأنها تصويب النهج والتعلم من الأخطاء والاستفادة من التجارب السابقة دون استنساخها لإعلاء شأن الوطن في مواجهة التحديات الجسيمة إيمانًا بأن هذا هو السبيل الأصدق لتحقيق تطلعات المواطن ومستقبله الكريم.