رياضة دمياط تطلق مسابقة «معا» لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، مسابقة "معاً" لأعضاء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لإعداد فيديوهات قصيرة لا تتعدى دقيقة واحدة.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان اليوم الإثنين، أن المسابقة تساعد في مواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وأن الوزارة تبدي اهتمامها الكبير الذي توليه لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية والهدامة، وخلق جيل قادر على البناء والإبداع.

*شروط الاشتراك في المسابقة

وأعلنت المديرية، عن شروط الاشتراك في المسابقة، والتي تضمنت قيام الشباب بإنتاج فيديو واحد لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة، وحجمه لا يتعدى 100 ميجا، يشترط أن يكون الفيديو أصيلًا من وحي خيال الشباب، بحيث لا يشتمل على أي مقاطع مقتبسة من الإنترنت، مشيرة إلى أنه حال ثبوت ذلك يتم استبعاد الفيديو من المسابقة.

كما أوضحت أنه يأتي من ضمن الشروط ألا يزيد عدد فريق عمل الفيديو عن 5 شباب، يشترط ألا تقل دقة الفيديو المشارك عن FULL HD، فضلا عن أنه يجب رفع العمل على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك واستيفاء كل البيانات.

كما يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على أحد المحاور الآتية، نشر القيم الأصيلة، ونشر ثقافة التعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع، وتدعيم قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ويتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة، وذلك خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣٠ حتى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١/٢٥.