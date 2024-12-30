 وزير العدل السوري: سنطلب من الدول تسليم مجرمي نظام الأسد الهاربين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير العدل السوري: سنطلب من الدول تسليم مجرمي نظام الأسد الهاربين

وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي
وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي
الأناضول
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:56 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 4:56 م

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال السورية شادي الويسي، إنهم سيعملون على إعادة المتورطين في جرائم إبان عهد نظام الأسد الذين غادروا سوريا، ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.

جاء ذلك في معرض رده على أسئلة الصحفيين، الأحد، خلال زيارته محافظة السويداء جنوب سوريا.

وأكد الويسي، أن زيارته إلى السويداء كانت إيجابية، مشيرا إلى أنه تبادل وجهات النظر واستمع للملاحظات والشكاوى.

وتطرق إلى أولويات وزارة العدل في المرحلة الجديدة، ولفت إلى أنه سيكون هناك ترتيبات لإعداد قانون لمتابعة إعادة المجرمين الذين غادروا سوريا ومحاكمة الموجودين داخل البلاد.

وتابع: «سنطلب من الدول، عبر مذكرات رسمية، تسليم مجرمي نظام الأسد الذين هربوا من البلاد».

وأشار الويسي إلى استهتار نظام الأسد المنهار بالسلطة القضائية، معقبًا: «ما علينا فعله الآن هو العودة إلى الأصول وهي القانون... وسيكون القضاء في سوريا إن شاء الله مستقلا».

وفي 8 ديسمبر الجاري بسطت الفصائل السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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