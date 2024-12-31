مانشستر يونايتد يواصل السقوط ويخسر أمام نيوكاسل في البريميرليج

واصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية، وتلقى خسارة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالسقوط أمام ضيفه نيوكاسل بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من بطولة البريميرليج.

لم يصمد مانشستر يونايتد كثيرًا، وتقدم نيوكاسل في الدقيقة الرابعة فقط بعد عرضة من أنتوني جوردون حولها أليكسندر إيزاك لشباك الحارس الكاميروني أندريه أونانا، وفي الدقيقة 19، سجل نيوكاسل الهدف الثاني بنفس الطريقة، عرضية من أنتوني جوردون من جهة اليسار قابلها البرازيلي جولينتون برأسية إلى شباك اليونايتد.

في الشوط الثاني تحسن أداء مانشستر يونايتد قليلًا نتيجة تغييرات المدرب أموريم، ولكن دون خطورة على مرمى نيوكاسل لتنتهي المباراة بفوز الماكبايس، فيما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الخامسة في آخر 6 مباريات.

بهذا الفوز، رفع نيوكاسل رصيده للنقطة 32 وتقدم للمركز الخامس، بفارق نقطة وحيدة أمام مانشستر سيتي السادس، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة 22 في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب البريميرليج.