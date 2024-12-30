حمادة هلال يُعزي محمد عدوية بعد دفن جثمان والده بمقابر السيدة عائشة

حرص الفنان حمادة هلال على التواجد في مقابر السيدة عائشة أثناء دفن الفنان أحمد عدوية الذي رحل عن عالمنا أمس الأحد بعد صراع مع المرض.

وواسى حمادة هلال محمد عدوية، والذي ظهرت حالة حزن شديدة عليه هو وشقيقته وردة، وكانت شيعت من مسجد حسين صدقي بالمعادي، جنازة الفنان الراحل أحمد عدوية أحد أساطير الأغنية الشعبية، وسط حضور محبيه وأقاربه وأصدقائه وعدد من الفنانين منهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعبدالباسط حمودة، وحسام حسني، وحلمي عبدالباقي.

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين.

قدم عدوية أغنيات خالدة ومنها "زحمة يا دنيا زحمة" و"السح الدح إمبو"، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي.



عدوية لم يكن مجرد مطرب، بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين في تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغاني تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين، كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبدالحليم حافظ الذي سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.