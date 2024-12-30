نيوزويك: الولايات المتحدة والغرب سيدفعان أوكرانيا المنهكة للتفاوض

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا سيدفعون أوكرانيا المنهكة فعليا، ونظام كييف ممثلا بفلاديمير زيلينسكي، للتفاوض مع روسيا.



وأوضح الموظف في برنامج الأمن الدولي أستاذ الاستراتيجية والأمن الدكتور جيمي شيا في مقال نشر في النسخة الأمريكية من مجلة نيوزويك، قائلا: "من الواضح أن أوكرانيا منهكة وتواجه صعوبة في حشد قوات جديدة لتحل محل القتلى والجرحى، واحتواء المزيد من التقدم الروسي في دونيتسك".



وأكد الخبير أن "أوكرانيا تحتاج إلى المفاوضات الآن وحالا، وإلا فإنها تخاطر بخسارة المزيد من الأراضي، ولم تعد الولايات المتحدة والدول الأوروبية مهتمة بدعم كييف حاليا مع تكبد المزيد من الخسائر".

وأشار إلى أن "الأوروبيين والولايات المتحدة سئموا من دعم أوكرانيا، كما أن الأسلحة التي يمكنهم توريدها إلى كييف نفدت، ومعظم هذه الأسلحة يتم إنتاجها في الولايات المتحدة على أي حال".

بدورها، قالت مديرة السياسة الخارجية والدفاعية في معهد "أمريكا إنتربرايز" للأبحاث، كوري شاك، إنه "إذا توقف شركاء كييف عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية، فإن اتفاق السلام المرتقب قد يكون كارثيا على أوكرانيا بسبب نجاحات روسيا المستمرة في ساحة المعركة".

وعلى خلفية الإفلاس الفعلي لأوكرانيا، وهزائمها على الجبهة وإرهاق الغرب من تمويل كييف، بدأ الحديث بشكل متزايد عن الحاجة إلى بدء المفاوضات.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن إدارة جو بايدن لا تزال واثقة من ضرورة التنسيق مع فلاديمير زيلينسكي في أي مبادرات سلام لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

كما أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب، سيفرض على أوكرانيا اتفاق سلام بدون ضمانات أمنية.