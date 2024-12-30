وزير الداخلية الجزائري يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ملفات التعاون

التقى إبراهيم مراد وزير الداخلية الجزائري، اليوم الإثنين، محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور الجزائر حاليا.

جرى خلال اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون العربي المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".