 وزير الداخلية الجزائري يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ملفات التعاون - بوابة الشروق
الإثنين 30 ديسمبر 2024 9:24 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الجزائري يبحث مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ملفات التعاون

الجزائر - (قنا)
نشر في: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 9:18 م | آخر تحديث: الإثنين 30 ديسمبر 2024 - 9:18 م

التقى إبراهيم مراد وزير الداخلية الجزائري، اليوم الإثنين، محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يزور الجزائر حاليا.

جرى خلال اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون العربي المشترك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك