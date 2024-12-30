الاحتلال ينسف مباني سكنية وسط قطاع غزة

نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مباني سكنية غرب مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن انفجارا عنيفا هز وسط قطاع غزة ناجم عن نسف مبان سكنية في أرض أبو مهادي غرب مخيم النصيرات.

وفي السياق ذاته، شنت طائرات الاحتلال غارة على محيط المستشفى الأردني في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، كما شنت غارة على مدينة رفح جنوب القطاع، فيما جددت مدفعية الاحتلال قصفها لمحيط مستشفى العودة شمال القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,514 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم